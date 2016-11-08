В Минобороны рассказали об обеспечении бойцов АТО теплой формой, признали проблемы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

По ее словам, за счет полученного от предприятий вещевого имущества организовано обеспечение ВСУ теплой одеждой, в первую очередь, речь идет о военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения АТО.

«На сегодняшний день военные, задействованные в АТО, обеспечены теплой формой одежды на 90%. Так, личный состав полностью обеспечен шапками-фески и подшлемниками, утепленными полевыми куртками и брюками, полевыми костюмами, обувью с высокими берцами, зимними перчатками, носками и нательным бельем», - отметила Гаврилюк.

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«Начиная с 27 октября в объединенные центры обеспечения Тыла ВСУ с предприятий уже поступило более 23 тыс. пар ботинок с высокими берцами, 22 тыс. комплектов полевых костюмов, 5 тыс. зимних курток и 17 тыс. пар брюк, более 4 тыс. комплектов теплого трикотажного белья», - добавила пресс-секретарь Минобороны.

«Вместе с тем для выдачи военнослужащим не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей, теплого белья, которые, к сожалению, не поступили в Минобороны в срок от предприятий-производителей», - подчеркнула она.

Гаврилюк отметила, что военнослужащие в районе АТО будут обеспечены отдельными предметами вещевого имущества после его поступления с предприятий во второй половине ноября.