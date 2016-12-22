Использование запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300% – ОБСЕ

Применение запрещенного Минскими соглашениями вооружения увеличилось примерно на 300%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг на брифинге.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 75-процентное увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущей неделей", - сказал Хуг.

"На прошлой неделе наши наблюдатели зафиксировали не менее 985 взрывов, вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. На предыдущей неделе они зафиксировали 242 взрыва. Это запрещенное вооружение использовалось людьми в форме, несмотря на то, что люди в костюмах уже давно согласились отвести это вооружение", - добавил он.

Он отметил, что подавляющее количество этих взрывов, а именно, 843, было зафиксировано на выходных днях в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. "На эту горячую точку приходится половина от всего количества нарушений режима прекращения огня в пределах до зоны безопасности. За этими фактами скрывается колоссальное увеличение уровня насилия", - сказал Хуг.

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По его словам, в подконтрольном правительству Светлодарске наблюдатели миссии в воскресенье за 6 часов слышали 700 взрывов, 680 из которых они квалифицировали как выстрелы из артиллерии калибра 122 мм. В расположенном рядом Дебальцево, контролируемом т.н. "ДНР", наблюдатели СММ в субботу зафиксировали 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня, на следующий день - еще 43 выстрела из РСЗО, а также 199 взрывов неопределенного происхождения.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение этого года зафиксировала более 300 тыс. нарушений режима прекращения огня.

«За год не было ни одного дня, когда бы мы не зафиксировали нарушения режима прекращения огня. За целый год мы зафиксировали более 300 тыс. нарушений режима прекращения огня, большинство этих нарушений осуществлялась с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений, а именно, артиллерийских установок, минометов, танков, реактивных систем залпового огня», - сказал Хуг.

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«Даже несмотря на то, что стороны согласились отвести свои вооружения за согласованные рубежи, в этом году мы зафиксировали более 3 тыс. единиц такого вооружения в нарушение линии отвода», - добавил Хуг.

Он также отметил, что большинство случаев насилия, которые наблюдала СММ на Донбассе, происходит в населенных пунктах или вблизи них.

«Учитывая, что боеприпасы используются в буквальном смысле тысячами, гражданское население неизбежно попадает под сокрушительную силу этих насильственных действий. С января до ноября этого года СММ ОБСЕ зафиксировала 83 летальных случая, а также 305 случаев ранения гражданского населения», - сказал Хуг.