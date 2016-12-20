Ожесточенные бои на Светлодарской дуге: названо имя одного из погибших украинских военных (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Иван Ракич.

Боец АТО погиб во время ожесточенных боев близ Дебальцево.

Прощание с погибшим бойцом состоится 22 декабря 2016 года в городе Дергачи Харьковской области.

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"На родной Дергачевщине на днях его похоронят на Аллее Славы, героя, который на Светлодарской дуге погиб, защищая украинскую землю", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе Светлодарской дуги 18 декабря состоялся бой между украинскими военными и террористами "ДНР", обе стороны понесли потери. По данным штаба АТО, террористы пытались выбить украинские передовые подразделения с занятых позиций.