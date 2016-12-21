В Госдепартаменте США обвинили Россию в последнем обострении ситуации на Донбассе

Об этом спикер Госдепартамента Джон Кирби сказал во время ежедневного брифинга в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины. В течение последних двух дней шесть украинских военнослужащих были убиты и 33 ранены, и российско-сепаратистские силы пытались захватить дополнительную украинскую территорию, это является самым высоким показателем потерь в живой силе, который мы видели с июня 2015 года», - отметил Кирби.

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«Это является отчетливым нарушением обязательств согласно Минским соглашениям. Опять же, мы призываем Россию использовать значительное влияние на сепаратистов, чтобы остановить насилие и позволить наблюдателям ОБСЕ получить полный и неограниченный доступ», - отметил представитель Госдепартамента.

Он сказал, что Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Трехсторонней контактной группы в Минске по ведению переговоров по повторному установлению режима прекращения огня, что должно позволить всем украинцам с обеих сторон линии соприкосновения жить в более безопасных условиях.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в 10.30 на Светлодарском направлении террористические группировки силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек предприняли попытку прорвать оборону украинских военных.