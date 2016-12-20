Волонтер рассказал о ситуации на Светлодарской дуге
В настоящее время на Донбассе, в том числе в районе Светлодарской дуги, имеет место "серьезная война".
Противник проводит маневры и обманные действия, но к большому наступлению пока подготовка не идет, рассказал "Обозревателю" волонтер Мирослав Гай.
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По его словам, 19 декабря в районе Светлодарской дуги имела место "мощная провокация", "некоторые начали говорить о попытке прорыва".
Но уже 20 декабря ситуация изменилась.
"Я бы не сказал, что там затишье. Там периодически "бабахает", как у нас говорят. Но такого, как было в прошлые сутки, слава Богу, уже нет", - сообщил волонтер.
Ранее на Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.