Боевики ударили из артиллерии по позициям ВСУ на Светлодарской дуге

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в социальной сети Facebook.

"С нуля часов и до 18:00 боевики совершили 9 обстрелов наших позиций. Большинство из них - на Мариупольском направлении. Из минометов оккупанты вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов различных систем - по Талаковке, а по Березовой - из гранатометов и вооружения БМП", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем отмечено, что на Луганском направлении также из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Сизое.

В то же время на Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.