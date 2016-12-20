Под Светлодарском боевики пытались прорвать оборону ВСУ (видео)

Попытка выбить украинские подразделения с занимаемых позиций произошла после минометного обстрела со стороны боевиков, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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"После адекватного ответа подразделений Вооруженных сил Украины враг был вынужден отступить. Потерь среди личного состава Вооруженных сил нет, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. В результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.