Волонтер о скандале в зоне АТО: полковник предложил офицеру "взять пистолет и застрелиться на**й"

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, в 54-й бригаде проводилась "нарада", на которой присутствовали все управления бригады, боевые командиры батальонов, дивизионов, рот и батарей. Разговор шел о том, что военные с чем-то как всегда не справляются и хромает дисциплина.

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Когда очередь дошла до командира группы инженерного обеспечения капитана Прокопчука, он заявил, что для поднятия воинской дисциплины нужны офицеры и сержанты, которые согласно уставу, отвечают за воинскую дисциплину от командира отделения до командира роты, включая командира взвода.

"На что один из гостей полковник Лакша, в присутствии более 20 человек, в том числе младших офицеров заявил: "Если Вы не справляетесь с воинской дисциплиной то возьмите пистолет идите на**й и застрелитесь", - рассказал о происходящем Мысягин.

После этих слов, продолжил волонтер, капитан Прокопчук встал и вышел. При этом за капитана вмешались замкомбрига и другие офицеры 54-й бригады.

"Я прошу министра обороны и начальника Генерального штаба разобраться в данной ситуации. Потому что такие вещи не могут происходить в армии", - подчеркнул Мысягин.