В оккупированный Крым вошла колонна военной техники (фото)

В оккупированную Российской Федерацией Керчь вошла колонна военной техники.

Движение автомобилей по Камыш-Бурунскому Керчи шоссе из-за этого временно перекрыто, передает Kerch.com. "Причиной тому (перекрытия движения - Ред.) – огромная колонна военной техники, которая заходит в Керченский Рыбный порт", - говорится в сообщении. Читайте такжеАктивист: на улицы городов Крыма вывели военную технику, ощущается психоз При этом движение регулирует военная автомобильная инспекция оккупантов. Ранее, 30 ноября, известный российский блогер Илья Варламов показал фотографии военной техники, которую заметил на улицах оккупированного Симферополя.

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