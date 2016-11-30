В оккупированном Крыму заметили скопление военной техники (фото, видео)
Известный российский блогер Илья Варламов показал фотографии военной техники, которую заметил на улицах оккупированного Симферополя.
Соответствующие снимки опубликованы на сайте Варламова varlamov.ru.
Он рассказал, что в оккупированном Симферополе танки, пушки и другую технику по городу возят.
"Может быть, обычная переброска техники, но в свете слухов о том, что Украина собралась какие-то учения на днях начать, выглядит всё это тревожно", - говорится в его сообщении.
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Также 29 ноября жители улицы Буденного Керчи сообщили о том, что весь день под их окнами стоит колонна военной техники, передает KERCH.
"Керчане были заинтригованы и обеспокоены случившимся, однако примерно в 16:00 автомобили пришли в движение и направились в сторону выезда из города", - отмечает издание.