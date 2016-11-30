В оккупированном Крыму заметили скопление военной техники (фото, видео)

Соответствующие снимки опубликованы на сайте Варламова varlamov.ru.

Он рассказал, что в оккупированном Симферополе танки, пушки и другую технику по городу возят.

"Может быть, обычная переброска техники, но в свете слухов о том, что Украина собралась какие-то учения на днях начать, выглядит всё это тревожно", - говорится в его сообщении.

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Также 29 ноября жители улицы Буденного Керчи сообщили о том, что весь день под их окнами стоит колонна военной техники, передает KERCH.

"Керчане были заинтригованы и обеспокоены случившимся, однако примерно в 16:00 автомобили пришли в движение и направились в сторону выезда из города", - отмечает издание.