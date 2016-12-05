В "ДНР" объявили охоту на распространителей листовок СБУ

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление" на своей странице в Facebook.

"В частности, подобные листовки в последнее время стали активно появляться близ мест дислокации «воинских частей ДНР» (особенно – северная часть оккупированных районов Донецкой области), - сказано в заявлении.

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Согласно докладу руководства "МГБ" главарям "ДНР", распространение информации о данной программе СБУ представляет собой "серьезную угрозу для морально-психологического состояния" местных боевиков из состава "1-го АК ДНР".

"Среди боевиков усиленно распространяется информация, что данная программа позволяет безболезненно вернуться к мирной жизни, сдавшись силам АТО и сложив оружие, многие боевики высказывают готовность воспользоваться этим. Помимо усиленного поиска распространителей листовок, "МГБ ДНР" предложило командованию "1-го АК ДНР" усилить "воспитательную работу" с личным составом по дискредитации подобных предложений Киева ("информировать" о "верствах карателей", "коварстве и подлости" СБУ, активизировать пропагандистскую работу в подразделениях)", - информируют експерты группы.