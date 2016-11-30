"Охранники страны": в Днепре создали комиксы о героях АТО (видео)

У каждого героя есть реальный прототип. А главный персонаж срисован с командира батареи 25-й бригады.

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Есть даже девушка-защитница с чрезвычайными возможностями.

Комиксы готовили полгода, автором идеи стал Леонид Краснопольский, который до 2014 года жил в Донецке, он побывал в плену боевиков.

Отмечается, что часть средств от продажи комиксов пойдет на приобретение формы и прицелов.