"Охранники страны": в Днепре создали комиксы о героях АТО (видео)

18:29, 30 ноября 2016
Война
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"Охранники страны" - это первый комикс из 10 историй о героях АТО, его напечатали в Днепре.

У каждого героя есть реальный прототип. А главный персонаж срисован с командира батареи 25-й бригады.

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Есть даже девушка-защитница с чрезвычайными возможностями.

Комиксы готовили полгода, автором идеи стал Леонид Краснопольский, который до 2014 года жил в Донецке, он побывал в плену боевиков.

Отмечается, что часть средств от продажи комиксов пойдет на приобретение формы и прицелов.

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