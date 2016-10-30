Полторак поручил своевременно обеспечить боевые части зимней формой и обувью

Министр обороны Украины Степан Полторак поставил задачу командирам всех уровней обеспечить своевременную доставку вещевого обеспечения боевых частей, а также лично контролировать порядок выдачи имущества военнослужащим.

Такая задача, как сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Минобороны, он дал сегодня, 29 октября, во время заседания коллегии оборонного ведомства.

По словам Полторака, основная задача командиров всех уровней - своевременно получать, доставлять и выдавать вещевое имущество военнослужащим в районе АТО.

Читайте такжеПолторак обсудил с конгрессменами США предоставление Украине летального оружия

"Все вещевое имущество, особенно зимняя форменная одежда и обувь, в первую очередь должно быть доставлено в боевые части, которые находятся в районе проведения АТО и на полигонах", - добавил министр.

Кроме того, он поставил задачу руководству оборонного ведомства и Генерального штаба ВСУ изменить подходы к подготовке жилищно-казарменного фонда и строительству нового.

"Мы должны отойти от советского подхода к этому вопросу. Нужно искать новые формы строительства и размещения подразделений, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации. Особенно это касается тех бригад, которые были недавно созданы и сейчас вернулись из района проведения Антитеррористической операции. Военнослужащие почти год воевали в сложных условиях, и мы должны их обеспечить всем необходимым. Это наша с вами основная задача", - подчеркнул Полторак.