Путин урезал финансирование "Л/ДНР", среди боевиков началась паника - Тука
Георгий Тука сообщил, что среди сторонников "ЛНР" и "ДНР" началась паника.
Об этом бывший руководитель Луганской области, а ныне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказал в интервью "Апострофу".
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Тука сообщил о полученной информации, согласно которой боевиков квазигосударств отрезают от финансирования российские кураторы. Причем паникуют все, начиная от руководителей псевдообразований и заканчивая так называемыми "бюджетниками" и "силовиками".
Так, по словам Туки, ярые сторонники республик уже сейчас стали получать меньше электроэнергии и газа, значительно сократилась помощь в рублевом эквиваленте.
"Проект "Новороссия" в Кремле закрыт. Все! Сейчас стоит задача просто продать этот неудачный проект за наиболее привлекательную стоимость", - рассказал он.
Ранее Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.