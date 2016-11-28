Путин урезал финансирование "Л/ДНР", среди боевиков началась паника - Тука

Об этом бывший руководитель Луганской области, а ныне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказал в интервью "Апострофу".

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Тука сообщил о полученной информации, согласно которой боевиков квазигосударств отрезают от финансирования российские кураторы. Причем паникуют все, начиная от руководителей псевдообразований и заканчивая так называемыми "бюджетниками" и "силовиками".

Так, по словам Туки, ярые сторонники республик уже сейчас стали получать меньше электроэнергии и газа, значительно сократилась помощь в рублевом эквиваленте.

"Проект "Новороссия" в Кремле закрыт. Все! Сейчас стоит задача просто продать этот неудачный проект за наиболее привлекательную стоимость", - рассказал он.

Ранее Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.