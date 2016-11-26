За сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских военных
13:25, 26 ноября 2016Война
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За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, пятеро получили ранения.
За сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских военных / upogau.org
На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения пятеро украинских военных.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.
По его словам, телесные повреждения украинские военные получили в результате вражеских обстрелов.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября на Донбассе террористы произвели 37 обстрелов позиций украинских бойцов.
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