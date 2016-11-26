За сутки в Луганской области был ранен один украинский военный

В Луганской области в результате обстрелов боевиков получил ранения один украинский военный.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

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"За минувшие сутки в результате провокационных коварных обстрелов получил ранения наш парень. Он был доставлен в Северодонецкий госпиталь, где ему оказывается помощь", ‑ сказал Клименко.

Также он добавил, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз открывали огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии соприкосновения в области.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября на Донбассе террористы произвели 37 обстрелов позиций украинских бойцов.