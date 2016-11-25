В "ДНР" ходят слухи о подготовке масштабного наступления на силы АТО в декабре – ИС

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его словам, наличие и укомплектованность на данный момент на этих направлениях частей и подразделений российско-террористических войск не позволяет говорить о создании ударных группировок, способных проводить масштабные наступательные действия оперативно-тактического уровня.

"Не исключен и дезинформационный характер распространения данных слухов как дополнительного средства давления на Киев в преддверии выработки нормандской четверкой "дорожной карты" реализации Минских соглашений по Донбассу (запланировано на конец ноября), - рассказал Тымчук.