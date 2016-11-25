Террористы на Донбассе снова обстреляли пост пограничников "Марьинка"

Террористы вчера снова обстреляли контрольный пост пограничников «Марьинка» в Донецкой области.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, боевики открыли огонь из стрелкового оружия в 15.30.

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С целью сохранения жизни граждан и персонала пограничного ведомства пропускные операции через КПВВ «Марьинка», на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», временно приостанавливались.

Напомним, 23 ноября боевики открыли огонь в направлении КПВВ «Марьинка» из стрелкового оружия.

Контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка» был вынужден приостановить работу.

"Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Марьинка". Он приостановил работу из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в направлении контрольного поста в 8:00 утра. Пропускные операции временно приостановлены", - отметили в Госпогранслужбе.