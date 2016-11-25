Боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям сил АТО из артиллерии и БМП

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО

Из артиллерии российско-оккупационные войска обстреляли Новогригоровку.

Минометы различных калибров использовали на Мариупольском направлении в районах Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкиного, Гнутового, Славного и Водяного. Вооружение БМП – вблизи Старогнатовки.

Читайте такжеВоенная прокуратура перекрыла канал поставки оружия из зоны АТО

«На Луганском направлении под огонь минометов и гранатометов попали наши позиции вблизи Новозвановки, Крымского, и Новоалександровки. Новоалександровка, Станица Луганская и Крымское были обстреляны из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке, по нашим позициям в районе Опытного стрелял снайпер.