Боевики почти полсотни раз открывали огонь по позициям сил АТО: использовали гранатометы и БМП

Российско-оккупационный контингент интенсивно ведет огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки из минометов и гранатометов оккупанты вели огонь по Марьинке, Широкиному, Гнутовом, Водяном, Красногоровке и Талаковке. По Новотроицком, Марьинке и Павлополю огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении стреляли по нашим позициям в районе Авдеевки, Зайцевого и Луганского из 120 и 82 миллиметровых минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

С тех же видов вооружения оккупанты вели огонь в направлении Новозвановки, Новоалександровки, Крымского и Троицкого, что на Луганщине. По Новоалександровке также стрелял снайпер.