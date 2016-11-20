Оккупационные войска резко сократили количество обстрелов позиций ВСУ – штаб
18:33, 20 ноября 2016Война
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Сегодня в зоне АТО российско-оккупационные войска резко сократили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, всего зафиксировано только 8 случаев открытия огня.
REUTERS
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
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«Сегодня противник заметно уменьшил количество обстрелов на всех направлениях. Правда, не прекратил использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение», - отметили в штабе.
Так, на Мариупольском направлении из вооружения танков, БМП, 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новотроицком и Водяному.
На Донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское, а на Луганском направлении – Макарово.
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