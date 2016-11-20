Водоснабжение в Авдеевке обещают восстановить к вечеру понедельника

15:42, 20 ноября 2016
Война
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Водоснабжение в Авдеевке возобновят к завтрашнему вечеру, сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Малыхин.

В Авдеевке ЛЭП было повреждено в результате вчерашнего обстрела / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

""Была перебита линия ЛЭП, сейчас она уже восстановлена, электроток к фильтровальной станции подан, и уже завтра к вечеру вода будет в городе", - цитирует Малыхина 112.ua.

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Малыхин также рассказал, что ЛЭП была повреждена в результате вчерашнего обстрела, который произошел поздно вечером.

"Сегодня с обеих сторон ремонтники работали под наблюдением ОБСЕ", - сказа руководитель ВГА.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявил, что в результате обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция, и, таким образом, Авдеевка осталась без воды. Кроме Авдеевки, частично прекращено водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Верхнеторецкое, Васильевка и Спартак.

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