Водоснабжение в Авдеевке обещают восстановить к вечеру понедельника
Водоснабжение в Авдеевке возобновят к завтрашнему вечеру, сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Малыхин.
""Была перебита линия ЛЭП, сейчас она уже восстановлена, электроток к фильтровальной станции подан, и уже завтра к вечеру вода будет в городе", - цитирует Малыхина 112.ua.
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Малыхин также рассказал, что ЛЭП была повреждена в результате вчерашнего обстрела, который произошел поздно вечером.
"Сегодня с обеих сторон ремонтники работали под наблюдением ОБСЕ", - сказа руководитель ВГА.
Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявил, что в результате обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция, и, таким образом, Авдеевка осталась без воды. Кроме Авдеевки, частично прекращено водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Верхнеторецкое, Васильевка и Спартак.