Под Попасной СБУ обнаружила три замаскированные позиции, оборудованные ракетными комплексами "Фагот" (фото)

Как сообщил пресс-центр СБ Украины, ПТРК были обнаружены в непосредственной близости к линии боевого столкновения на окраине с. Новозвановка Попаснянского района Луганской области.

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Во время сверки маркировок ПТРК правоохранители установили, что они не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.