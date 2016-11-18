Под Попасной СБУ обнаружила три замаскированные позиции, оборудованные ракетными комплексами "Фагот" (фото)
12:21, 18 ноября 2016Война
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Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции три замаскированные на местности огневые позиции, оборудованные пусковыми установками противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот".
Как сообщил пресс-центр СБ Украины, ПТРК были обнаружены в непосредственной близости к линии боевого столкновения на окраине с. Новозвановка Попаснянского района Луганской области.
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Во время сверки маркировок ПТРК правоохранители установили, что они не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.
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