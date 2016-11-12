Бьют из артиллерии и гранатометов: боевики сегодня 43 раза обстреляли позиции украинских военных

Российско-оккупационные войска сегодня, 12 ноября, 43 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, с полуночи и до 18:00 террористы активно использовали артиллерию и гранатометы.

Так, на Мариупольском направлении позиции Вооруженных сил Украины дважды были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии в районе Марьинки. Под огнем минометов различных калибров оказались Широкино, Водяное, Талаковка и Красногоровка.

«Из гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Наши позиции в районе Широкино и Павлополя обстрелял и снайпер», - сообщили в штабе АТО.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российские оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Малиновому и Новоалександровке.

На Донецком направлении из артиллерии калибра 122 мм оккупанты обстреляли Тоненькое, а из минометов различных калибров - Авдеевку, информируют в штабе АТО.