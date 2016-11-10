Готовы на любые компромиссы: в СБУ рассказали о проблемах с обменом заложников

Об этом рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит, пишет Еспресо.tv.

По его словам, с помощью миссии ОБСЕ украинская сторона смогла передать письма близких нашим пленным.

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"Мы знаем, в каких местах они находятся. Важно забрать всех, но из-за некорректности списков у нас возникли трудности. Я уверяю, что Украина пойдет на любые компромиссы, чтобы вернуть заложников. Мы даже готовы на формулу "1 на 3".Трех человек за каждого нашего заложника", - отметил Тандит.

Также он напомнил, что Украина открыта на любые переговоры, чтобы забрать ребят, которые остались. И сделает все, чтобы они были освобождены.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона в Минске предложила боевикам компромиссные предложения относительно освобождения украинских заложников из оккупированных территорий Донбасса.