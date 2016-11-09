За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но три военнослужащие получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.