"Метко бьют по позициям": ВСУ рассказали, как боевики закрепились в оккупированном селе Желобок на Луганщине (видео)

Боевики захватили поселок почти два года назад и с тех пор почти каждую ночь оттуда ведут обстрелы. К позициям оккупантов здесь – лишь 500 метров, передает 5 канал.

В ночь против вторника, 8 ноября, позиции армейцев обстреливали из гранатометов и 82-мм минометов. Мины разорвались на открытой местности неподалеку от опорного пункта. Вести туда журналистов воины не осмеливаются, поскольку в любой момент может начаться новый обстрел.

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"Если вас увидят в бинокль (большое скопление людей) – большая вероятность того, что вы можете пострадать. Провокации постоянные. В основном, это минометы 80-мм, есть и 125-мм и 120-мм оружие", - говорит военнослужащий Дмитрий.

Армейцы уверены, что на противоположной стороне воюют не трактористы и шахтеры, а профессиональные российские военные.

"Сильно, метко бьют по позициям. Так любители и непрофессионалы не могут сделать. Обычно, если человек подготовлен, он бьет с точностью в 5-10 метров, а неподготовленный – пальцем в небо", - объясняет Дмитрий.

Обстреливают эту позицию несколько раз в неделю, а соседние – почти каждую ночь. По словам военных, эту позицию они возводили своими руками. Здесь есть спортивная площадка, баня и собственное хозяйство.