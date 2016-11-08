В сети показали легкий штурмовой автомобиль "Пегас-2" для украинской армии (видео)

Об этом на своей странице в Facebook пишет "Зроблено в Україні".

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"Внедорожный автомобиль "багги" военного назначения, сконструированный за счет волонтерских организаций для нужд армии, полностью авторская разработка, двигатель и трансмиссия от автомобиля Audi", – говорится в подписи к видео.

Основное отличие багги от внедорожника заключается в невероятной мобильности и скорости перемещения по грунту.

Как сообщал УНИАН, АвтоКрАЗ разрабатывает для украинской армии полноприводный грузовик "интересной компоновки".