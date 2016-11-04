На Мариупольском направлении боевики усиливают интенсивность обстрелов - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Так, на Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций против сил АТО. В районе Талаковки противник использовал стрелковое оружие, а в Широкино и Лебединском – стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Близ Павлополя, Водяного и Красногоровки обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 82 и 120 калибров. На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня, используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов.

В то же время, как отмечается, на Донецком направлении произошло 7 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в районе Авдеевки провокации против Вооруженных Сил Украины продолжались с использованием минометов обоих калибров, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия.

Вместе с тем, по данным пресс-центра, на Луганском направлении боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе Сизого из стрелкового оружия, в Орехово – из минометов калибра 82мм, а в районах Трехизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки и Новоалександровки – из гранатометов.