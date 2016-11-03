Боевики "ДНР" заявили, что готовы менять пленных "всех на всех" – СМИ

Террористы "ДНР" готовы к обмену пленными в формате "всех на всех", который предусмотрен Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. Об этом заявила "уполномоченный по правам человека" в "ДНР" Дарья Морозова, передает ТАСС со ссылкой на информресурс боевиков.

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"Мы готовы произвести обмен пленными в том формате, который прописан в Комплексе мер по выполнению минских соглашений. А именно: по формуле "всех на всех", - заявила Морозова.

Рвнее в СБУ сообщили, что на Донбассе 494 украинца считаются пропавшими без вести, 110 человек находятся в плену боевиков. Также озвучивали предложение отдавать трех боевиков за одного пленного украинца.