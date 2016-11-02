СБУ назвала количество пропавших без вести и пленных украинцев на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Краматорске.

«Мы будем делать все, чтобы вернуть всех пленников домой. На сегодняшний день в плену продолжают находиться 109 (украинцев), из них нам известно о конкретного месте нахождения 57 (украинцев). В Минске предварительно представители так называемых «ДНР», «ЛНР» признали 47 человек, что они у них действительно находятся», - заявил он.

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На уточняющий вопрос, возросло ли число заложников до 110 с захватом боевиками родственника сотрудника СБУ, глава ведомства ответил: «Однозначно, конечно».

«Еще 494 продолжают считаться пропавшими без вести», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 ноября, Грицак подтвердил, что на оккупированном Донбассе боевики похитили родственника сотрудника СБУ.