Боевики атаковали окрестности Мариуполя, применили противотанковые ракетные комплексы

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксирован 31 обстрел. Нарушая "режим тишины", противник открывал огонь в районе Марьинки и Новомихайловки из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, в Павлополе – из минометов калибра 82мм, а в Талаковке и Широкино враг применил противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и минометы калибра 120мм.

"По защитникам Старогнатовки боевики открыли огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а по укреплениям в Красногоровке и Гнутово – из минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов. За указанный период украинские подразделения в Водяном претерпели обстрелы из оружия разных калибров. В частности, из ствольной артиллерии 152мм", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, на Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины". Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе села Лопаскино с использованием гранатометов, в Крымском - минометов 82 калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Троицкого российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 120 калибра, а вблизи Калиново-Попасного – из артиллерии калибра 122мм.

На Донецком направлении произошло 18 провокаций против Вооруженных Сил Украины. В Зайцево враг подверг обстрелам позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия, в районах Луганского и Новгородского - из вооружения БМП и пулеметов крупного калибра.

"По защитникам Верхньоторецького и Троицкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82мм, а в Авдеевке и шахте Бутовка – из минометов обоих калибров", - отметили в пресс-центре АТО.