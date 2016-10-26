Незаконные заработки войны: кто грешит контрабандой на Донбассе /

Торгуют через линию разграничения абсолютно всем: от продуктов питания до угля и золота, говорится в сюжете ТСН.

В борьбе с незаконным оборотом товаров, который может достигать миллиардов гривен, уже есть не одна жертва. Родион Шовкошитный был одним из первых волонтеров, которые образовали так называемые мобильные группы в зоне АТО для противодействия контрабанде. Сначала дела шли неплохо.

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"Одна только группа за первые два месяца 2016 года поймала товаров примерно на сумму 8 миллионов гривен", - говорит волонтер. Группа Родиона работала преимущественно в Донецкой области. Он уверен, что без доброй воли военных контрабанда была бы невозможной. "Кто бы не провозил, кто бы не планировал схему провоза контрабанды – всегда он проходит наш ноль. На нуле у нас стоят только Вооруженные силы Украины. Если та или иная бригада, тот или иной батальон, рота, взвод принципиально против таких моментов, то там никто не будет ездить", - уверен Шовкошитный.

Разделяет такую позицию и бывший глава Луганщины Георгий Тука. "Кто что охраняет – тот то и имеет. Делать вид, что наши военные в этом не задействованы – это наивно и глупо", - уверен чиновник. Тука вспоминает, что у него на Луганщине одним из крупнейших контрабандных потоков был участок возле Станицы Луганской, Счастья и Золотого, который долгое время удерживала одна из механизированных бригад. Экс-губернатор рассказывает, что когда туда зашла новая бригада – к ним сразу пошли местные ходоки с целью наладить контакты, но получили отказ. "Они получили угрозы в свой адрес, и потом, если я не ошибаюсь, был первый за довольно длительный период времени обстрел из крупнокалиберного оружия, обстрел Счастья", - рассказал экс-руководитель области.

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Одним из фигурантов контрабандных схем, как пишут некоторые СМИ, является бывший руководитель роты "Харьков-2", а ныне заместитель главного управления полиции Харьковщины Николай Черемухин. Ему вменяют содействие контрабанде топливом на Приазовье вместе с покойным террористом Евгением Жилиным. "По информации, которая была в отношении Жилина в Украине, конечно, я знал, что он занимался разнообразными экономическими сделками. Но что и с кем – этого я не знал", - утверждает сам правоохранитель.

Сейчас волонтеров от мониторинга контрабанды фактически отстранили. Закон о временном порядке перемещения лиц и транспортных средств сузил возможности адекватно реагировать на злоупотребления, сетуют сами волонтеры. Тука же добавляет, что контрабанду победить можно, но на это нужна воля сверху. "Я не сомневаюсь ни секунды, что все эти ручейки в конечном итоге сводятся у нас здесь в Киеве", - признается он.