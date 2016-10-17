Минобороны о ликвидации "пиар-боевика" "Моторолы": ему просто повезло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Моторола» с апреля 2014 года принимал активное участие в боевых действиях, где запомнился нечеловеческой жестокостью и мародерством. За его плечами - ряд военных преступлений, в частности, убийство безоружного украинского пленного солдата-защитника Донецкого аэропорта Героя Украины Игоря Брановицкого. Таким образом, только смерть прикрыла Павлова (настоящая фамилия убитого бандита – УНИАН) от неминуемого наказания в виде пожизненного лишения свободы. Ему просто повезло», - отметил спикер.

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"Таким образом он присоединился к своим приспешникам - Беднову, Мозговому, Ищенко, Бушуеву и другим оккупантам, которые также погибли не в бою, а в глубоком тылу", - заявил он.

Представитель Минобороны отметил, что Павлов не занимал высших командных должностей в иерархии незаконных вооруженных формирований, поскольку подразделениями российско-оккупационных войск давно командуют российские офицеры.

«В основном он запомнился как «пиар-боевик», увешанный «наградами», чем вызвал ярость у обычных боевиков, которым эта война не принесла ничего, кроме нищеты и увечий», - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что в Донецке уничтожен террорист «Моторола».