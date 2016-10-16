За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибших в рядах украинских войск нет. Двое военнослужащих получили ранения. Это произошло в Марьинке во время вражеского минометного обстрела", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, вчера на Луганском направлении с начала суток и до четырех часов утра оккупанты совершили серию обстрелов украинских позиций из тяжелого вооружения. Количество выпущенных боеприпасов составило около 80. Вечером, после 19:00, боевые действия на рубежах Попасная-Новоалександровка возобновились. Боевики применяли бронетехнику, а также орудия калибром 122 мм. Кроме того, противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Желтом в районе города Счастье.

«Всего за минувшие сутки на Луганском направлении было зафиксировано 19 вражеских обстрелов, восемь из них из тяжелого вооружения», - сообщил Лысенко.

Он добавил, что, как и прежде, на Донецком направлении было зафиксировано наименьшее количество вражеских обстрелов, однако они были достаточно продолжительными. Оккупанты эпизодически нарушали режим тишины практически по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. После захода солнца в Зайцево и Верхнеторецком боевики применили минометы.

"Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении зафиксировано шесть обстрелов, два из них – из тяжелого вооружения", - отметил пресс-секретарь штаба АТО.

Лысенко сообщил, что на Мариупольском направлении основные боевые действия велись на двух участках фронта – Красногоровка–Марьинка, Павлополь–Широкино. Вследствие вражеских обстрелов Марьинки были повреждены крыши и окна пяти домов местных жителей. Пострадавших среди мирного населения нет. По всему фронту противник применяет минометы различного калибра, общее количество выпущенных мин составило около 160. Лысенко отметил, что на других рубежах было спокойно, за исключением одного кратковременного обстрела в районе Старогнатовки. В районе Водяного наблюдался разведывательный полет вражеского БПЛА. "Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 18 вражеских обстрелов, семь из них из тяжелого вооружения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии с данными пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 43 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.