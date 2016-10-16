Боевики из минометов обстреляли КПВВ "Марьинка"

Боевики из минометов обстреляли контрольный пункт "Марьинка", где несут службу пограничники.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, обстрел произошел вчера, 15 октября, из населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной украинской власти территории.

В результате обстрела украинские защитники не пострадали. Пограничники огонь в ответ не открывали.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 43 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

На Луганском направлении зафиксировано 19 провокаций сил АТО. В частности, в направлении Новозвановки враг использовал артиллерию калибра 152мм и 122мм.

На Мариупольском направлении произошло 18 случаев нарушения режима прекращения огня. Огонь из минометов калибра 120 и 82мм противник открыл по позициям сил АТО в районах Марьинки и Красногоровки.

На Донецком направлении произошло 6 обстрелов украинских позиций. В Зайцево со стороны российско-оккупационных войск был применен огонь из минометов 120 калибра, а по защитникам Авдеевки, Новгородского и Троицкого оккупанты использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.