Россия перебросила боевикам на Донбасс 28 танков и 5 "Градов" - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Facebook.

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По данным разведки, в Иловайск и Свердловск было доставлено 28 танков, пять 122-мм реактивных систем залпового огня «Град», 10 вагонов с боеприпасами (400 тонн) и запчасти к БМП.

Кроме того, говорится в сообщении, в начале октября в Свердловск на «Свердловский машиностроительный завод» прибыли специалисты АО «172 Центральный автомобильный ремонтный завод» (г.Воронеж) Министерства обороны РФ для установления динамической защиты на танки.