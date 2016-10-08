Россия перебросила боевикам на Донбасс 28 танков и 5 "Градов" - разведка
17:22, 08 октября 2016Война
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Россия перебросила боевикам на Донбасс 28 танков, пять 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" и боеприпасы.
REUTERS
Об этом сообщается на странице Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Facebook.
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По данным разведки, в Иловайск и Свердловск было доставлено 28 танков, пять 122-мм реактивных систем залпового огня «Град», 10 вагонов с боеприпасами (400 тонн) и запчасти к БМП.
Кроме того, говорится в сообщении, в начале октября в Свердловск на «Свердловский машиностроительный завод» прибыли специалисты АО «172 Центральный автомобильный ремонтный завод» (г.Воронеж) Министерства обороны РФ для установления динамической защиты на танки.
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