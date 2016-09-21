РФ перебросила на Донбасс сотни тонн боеприпасов и топлива, а также более десятка единиц техники - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Зафиксированы очередные факты переброски с территории РФ железнодорожным транспортом и по автомобильным дорогам вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов», - отмечается в сообщении.

В частности, в Дебальцево перевезли 150 тонн боеприпасов к САУ и 70 тонн к 122 мм РСЗО "Град"; в Донецк - три танка Т-64, семь грузовых автомобилей "КамАЗ" и "Урал", четыре бронеавтомобиля "Тигр" на платформах и пять цистерн с горюче-смазочными материалами; в Иловайск - шесть танков на платформах, которые затем перемещены в направлении города Харцызск; в город Ровеньки - 12 цистерн с дизельным топливом (600 тонн), в Амвросиевку - 27 топливозаправщиков.

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«Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, САУ, артиллерийских систем калибра более 100 мм и 122-мм РСЗО "Град" в районах н.п. Первомайск, Гольмовский, Донецк, Мануйловка и Новоазовск.