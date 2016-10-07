Российско-оккупационные войска обстреляли позиции защитников Авдеевки из артиллерии

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Нарушая "режим тишины", противник открывал огонь в районе Марьинки и Павлополя из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а по Широкино - из минометов калибров 120 и 82 мм.

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На Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". "Противник прибегал к вооруженным провокациям в районах Новоалександровки, Станицы Луганской, Попасной, Новогригорьевки и Орехово. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, тут противник применил снаперський огонь", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении произошло 4 обстрела. В частности, по защитникам Авдеевки были осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии калибра 122мм и минометов 82 калибра.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО вследствие боевых действий погиб один украинский военный.