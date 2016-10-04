СММ ОБСЕ не смогла осуществить контроль за разведением сил возле Петровского
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявляет об отсутствии доступа наблюдателям в районе Петровского-Богдановки.
Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге в Twitter.
«ССМ может/готова наблюдать, но ей препятствуют. Доступа нет в районе Петровского-Богдановка - СЦКК не смог скоординировать разминирование территории», - говорится в сообщении.
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«ССМ может/готова наблюдать, но ей препятствуют. Никаких гарантий безопасности от ВСУ и «ЛНР» (возможны мины) в районе Золотое/Первомайск», - отметили в СММ.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.