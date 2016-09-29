Хуг посетил участок разведения сил на Донбассе (фоторепортаж)

11:21, 29 сентября 2016
Война
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Накануне, 28 сентября, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими представителями миссии побывал в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское для мониторинга ситуации с разведением войск.

Місія ОБСЄ прибула в зону АТО для моніторингу ситуації із розведенням військ /УНІАН

Наблюдатели проверили один из трех участков разведения сил и средств. Корреспондент УНИАН видел, как это происходило.

21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.

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Отметим, что после подписания 21 сентября Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ.

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