Хуг посетил участок разведения сил на Донбассе (фоторепортаж)

Наблюдатели проверили один из трех участков разведения сил и средств. Корреспондент УНИАН видел, как это происходило.

21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.

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Отметим, что после подписания 21 сентября Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ.