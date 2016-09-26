Боевики "ЛНР" не допустили наблюдателей в район, где запланировано разведение сил – ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Facebook.

«ЛНР» отказали СММ в доступе в район Первомайск-Золотое. Без доступа СММ не может проверить выполнение сторонами минских договоренностей. СММ готова и способна осуществлять мониторинг», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после подписания 21 сентября Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ.

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Так, 25 сентября спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что боевики не допускают наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ до города Золотое, в котором планируется разведение сил и средств от линии соприкосновения.