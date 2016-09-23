Под Донецком снайпер боевиков ранил украинского военного
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий был ранен, ни один не погиб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения», - сказал он.
По его словам, ни один украинский военный за минувшие сутки не погиб.
Мотузяник уточнил, что военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела вблизи села Тарамчук Марьинского района.
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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты за минувшие сутки 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Кроме Тарамчука, оккупанты применили снайперскую группу и в районе Новоалександровки Луганской области.
20 сентября Минобороны заявляло, что в оккупированной Ясиноватой под Донецком прибыло подразделение снайперов для усиления боевиков.