В Ясиноватую прибыло подразделение снайперов для усиления боевиков – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«По информации военной разведки в Ясиноватую прибыло подразделение снайперов для усиления бандформирований. Силы АТО внимательно отслеживают любые угрожающие движения боевиков и готовы дать отпор в случае необходимости», - заявил он.

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Как ранее сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения. В частности, на Донецком направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины", на Мариупольском - 8, на Луганском - 4.