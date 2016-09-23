За сутки "тишина" на Донбассе стала громче: 21 обстрел

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов. Оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй, Зайцево и Новгородского. Кроме того, по Авдеевке и Новоселовке Второй оккупанты открывали огонь из миномету калибра 82 миллиметра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 7 нарушений “режима тишины”. В районе Марьинки, Старогнатовки, Талаковки и Тарамчука боевики вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Также в районе Тарамчука противник применил снайперскую группу.

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На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки, Попасной и Новозвановки, где вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Новоалекандровки противник применил снайперскую группу, а по позициям сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки открывал огонь из БМП.

Отмечается, что в зоне проведения АТО за минувшие сутки зафиксирован пролет 2 БПЛА.