Война на пороге их дома: украинские миллениалы наслаждаются вечером в прифронтовом городе - The Daily Signal

Об этом пишет Нолан Питерсон в статье "Война на пороге их дома: украинские миллениалы наслаждаются вечером в прифронтовом городе", опубликованной на сайте издания The Daily Signal.

Я ужинал с группой молодых людей из города. С некоторыми из них я познакомился ранее в тот же день, когда рассказывал о журналистике в университете, и они пригласили меня на встречу со своими друзьями вечером.

Мы ели гамбургеры и пили пиво в ресторане под названием "Сыто Пьяно", расположенном на первом этаже здания администрации Мариуполя. Остальная часть здания – выгоревший каркас, его подожгли пророссийские сепаратисты, когда в апреле 2014 года ненадолго захватили город в первые дни войны.

После ужина, радостные после хорошей еды, пива и компании, мы взяли такси и отправились в ночной клуб. Через окно такси я наблюдал за ночными улицами. В тот момент я осознал, как со мной часто бывает в Украине, уникальность этого момента.

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Словно посторонний, я сосредоточился на деталях.

На том, как растет трава на бордюрах в некоторых местах. Как рушатся старые сталинки (здания в неоклассическом стиле, распространенном в Советском Союзе в 1930-е годы) рядом с мрачными, похожими на кубики "хрущевками" (серыми, типичными многоквартирными домами "в советском стиле", построенными в 1960-е годы). Ржавеющие детские площадки, которые выглядят как средневековые камеры пыток; украинцы не разделяют патологическую одержимость американцев в отношении стандартов безопасности.

Большие компании веселящихся женщин, которые носят высокие каблуки, куда бы они не шли. Мужчины предпочитают джинсовые шорты и ранцы. Эти образы словно застревают в сознании, когда познаешь чужую страну.

Украинские флаги, привязанные к уличным столбам, были частью кампании, призванной пробудить патриотизм в городе, где по-прежнему тлеют пророссийские настроения и ностальгия по СССР. Билборды призывали граждан сообщать о сепаратистской деятельности службам разведки Украины. Но этот призыв кажется пугающе "оруэлловским" для страны, которая пытается избавиться от пережитков советского прошлого.

В клубе, мы нашли столик и заказали напитки. Я пил виски и колу. Мои новые украинские друзья были в восторге от того, что я заказал виски, покорно следуя стереотипам об американцах.

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Но ни один из них не заказал водку, что разрушило известные мне стереотипы. Большинство украинских миллениалов предпочитают традиционное пиво и смешанные напитки, вроде мохито, водку они относят к поколению своих родителей.

Для некоторых из этих молодых украинцев я был первым американцем, с которым они познакомились. Тем не менее, они поразительно много знали о моей стране. Они все говорили на почти безупречном английском, даже употребляли разговорный сленг и цитаты из популярных шоу. ( "The Dude abides" (Дюди уверен в себе), - пошутил один молодой человек, ссылаясь на фильм "Большой Лебовски").

Любимым режиссером одной из девушек оказался Вуди Аллен, и она читала романы Джека Керуака. Другая девушка предпочитала Квентина Тарантино и Курта Воннегута.

Я чувствовал себя абсолютно обычным в месте, которое, на первый взгляд, имело так мало общего с моим домом в Америке.

Обмен ролями

После окончания холодной войны произошел обмен ролями между Россией и США.

Поколениям, выросшим в советской Украине, в течение многих десятилетий Кремль внушал, что моя страна – это враг.

Сегодня, спустя 25 лет после независимости Украины от Советского Союза, украинские войска ведут войну с пророссийскими сепаратистами и солдатами российской армии. И США сейчас являются воплощением будущего, о котором мечтают многие украинские миллениалы.

В клубе мигали неоновые огни, и громыхала музыка в стиле техно. Мы остались там допоздна, но решили не ехать домой. Пока. Мы вышли из клуба и пошли по пустым, грунтовым дорогам, прошли по тропинкам в лесу и по металлической лестнице спустились по крутому склону. И оказались на пляже.

Лунный свет мерцал на гребнях волн в Азовском море. Мы шли по берегу моря. Смеялись, иногда несли друг друга на спине.

Мне 34. Моим новым друзьям примерно по 20. Я снова переживал беззаботное время. Позже, когда я думал об этой ночи, я понял, что мое присутствие для этих молодых людей также было шансом хотя бы на одну ночь вспомнить беззаботный оптимизм молодости. У них не было возможности им насладиться, потому что началась война.

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Но наш совместный побег от реальности прервали. Эхо артиллерии грохотало на линии фронта в Широкино, примерно в 10 милях отсюда. Мои друзья были смущены, война будто отразилась на них, испортив эту особую ночь, которую они пытались подарить мне.

Мы гуляли по берегу, пока не пришли к бетонному причалу. Мы перепрыгивали с металлического каркаса на плиты. Вероятно, было около 3 или 4 часов утра, но пирс был переполнен рыбаками. Поднялся легкий ветер, и море билось волнами о сваи. Соленый туман поднимался над нами.

Прогуливаясь до конца пирса, мы обходили рыбаков, которые молча ловили рыбу, с помощью удилищ и живой наживки. Мы стояли на краю, глядя в пустоту ночного моря. Если артиллерийские выстрелы все еще продолжались, мы их не слышали. Звук ветра и волн заглушал все, кроме того, что мы говорили друг другу. Мы стояли там некоторое время, почти не разговаривая.

Я думаю, мы все ощущали то же самое, чувство осознания и признательности за этот момент, которое у меня уже было ранее, когда я наблюдал за ночным миром через окно такси.

Оно было особенным, потому что мы знали, что долго оно не продлится. Это был наш собственный праздник на одну ночь.

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Мое присутствие позволило им отдохнуть от войны. А они напомнили мне, что история этой войны, или любой другой, это нечто гораздо большее, чем просто подсчет пуль и бомб. Речь идет о прерванных жизнях, о том, как война убивает мечты, в то время как другие держатся благодаря упорной надежде на то, что в один прекрасный день все наладится.

"Я хотела бы выйти замуж и завести семью", - сказала мне одна девушка. "Но только после окончания войны. Я бы не хотела привести ребенка в такой мир".

У некоторых из них есть друзья и члены семьи, проживающие в России, с ними они разорвали отношения из-за разногласий по поводу причастности России к разжиганию войны.

Светало; пришло время идти домой. Мы покинули пирс и вернулись на дорогу, которая огибала береговую линию. Мои новые друзья взяли такси, но я решил дойти до отеля пешком.

Я шел по дороге, пока не оказался в городе, недалеко от центра Мариуполя.

Я был далеко от моря, ветер успокоился, и в мире стало тише. На вершине холма я решил пройти через парк. Предрассветное небо напоминало черный бархат. В темноте я мог слышать, как на ветру шелестят листья деревьев.

И затем снова этот звук. Отрывистые глухие удары артиллерии в Широкино. Вероятно, они не прекращались. Я снова их слышал, четко и определенно, теперь, когда не было ничего, что могло бы меня отвлечь.