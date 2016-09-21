Смертельная находка: на КПВВ "Зайцево" пограничники обнаружили неразорвавшийся снаряд (фото)
16:57, 21 сентября 2016Война
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Сегодня, 21 сентября, около 15 часов, на территории контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево" под забором, с помощью служебной собаки пограничники обнаружили неразорвавшийся снаряд.
Служебный пес нашел неразорванный боеприпас на КПВВ "Зайцево" / dpsu.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, с целью обеспечения безопасности граждан, которые пересекают линию разграничения, пропуск лиц и транспортных средств был временно приостановлен.
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Неразорвавшийся снаряд / dpsu.gov.ua
"Люди и персонал из зоны возможного поражения были эвакуированы. По данному факту проинформированы взаимодействующие подразделения и организована охрана места нахождения "смертельной находки", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16 часов пропуск пассажиров был восстановлен, боеприпас изъят.
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