Смертельная находка: на КПВВ "Зайцево" пограничники обнаружили неразорвавшийся снаряд (фото)

16:57, 21 сентября 2016
Война
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Сегодня, 21 сентября, около 15 часов, на территории контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево" под забором, с помощью служебной собаки пограничники обнаружили неразорвавшийся снаряд.

dpsu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, с целью обеспечения безопасности граждан, которые пересекают линию разграничения, пропуск лиц и транспортных средств был временно приостановлен.

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dpsu.gov.ua

"Люди и персонал из зоны возможного поражения были эвакуированы. По данному факту проинформированы взаимодействующие подразделения и организована охрана места нахождения "смертельной находки", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16 часов пропуск пассажиров был восстановлен, боеприпас изъят.

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