На Луганщине боевики бросили в выгребную яму двоих майоров из РФ, которые угрожали не выплатить им "зарплату"

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщил в Facebook.

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Отмечается, что установление режима относительной тишины заставляет командование российских оккупационных войск привлекать личный состав в основном в инженерных и хозяйственных работ, что в условиях начала дождей и резкого похолодания при хронических проблемах обеспечения самым необходимым стало причиной очередной волны массового "увольнения".

"В течение 18-19 сентября 23 военнослужащего 11 отдельного стрелкового батальона (Новосветловка) 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказались выполнять работы по переоборудованию позиций и написали рапорты на увольнении", - отмечается в сообщении.

В Управлении разведки объяснили, что попытка представителей командования бригады, начальника отделения комплектования майора вооруженных сил РФ Алексея Богакова и начальника финансово-экономической службы майора ВС РФ Андрея Фролова утихомирить "бунтарей", уговорить остаться на военной службе, в том числе под угрозой невыплаты части денежного обеспечения, завершилась тем, что их бросили в выгребную яму.