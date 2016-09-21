На Луганщине за минувшие сутки боевики не нарушали "режим тишины" – ЛВГА

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.

При этом руководство области отмечает, что говорить о стабилизации ситуации на линии разграничения еще рано.

«Факт прекращения огня со стороны боевиков по всей линии разграничения может являться хорошим знаком, предвестником начала процесса мирного урегулирования ситуации в регионе», - прокомментировал ситуацию заместитель главы ВГА Юрий Клименко.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 нарушений «режима тишины», на Мариупольском – 8 нарушений.