Военные показали последствия обстрелов Авдеевской промзоны в первую ночь "перемирия" (видео)

Ночь с 14 на 15 сентября в Авдеевской промзоне была самой сложной за последние несколько недель: сначала велись артиллерийские обстрелы, позже боевики применили стрелковое оружие и гранатометы. Об этом говорится в сюжете украинского военного телевидения.

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"Еще с утра интенсивность была значительно ниже. Но нам хватило прошлого вечера. С 15:00 интенсивность (обстрелов - УНИАН) возросла, а с 19:00 до 1:00 она была очень высокой. Давно не чувствовалось такого "перемирия". По подсчетам, более 160 приходов артиллерии было. Из них 32 мины калибра 152-мм и 120-мм, 82-мм мины", - рассказывает украинский военный.

Интенсивность обстрелов военные связывают с "именитыми" гостями, которые посетили боевиков.

"Вчера по радиоперехвату была информация, что здесь находился лично "Гиви", который корректировал огонь артиллерии", - добавил он.

За 15 и 16 сентября из стрелкового оружия, АГС и противотанковых гранатометов защитники Авдеевской промзоны были обстреляны более 10 раз.

Ранее глава МИД Германии Штайнмайер заявил, что в полночь 15 сентября на Донбассе вступает в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.